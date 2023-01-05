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Almanya Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi verecek

Almanya'nın Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ve muharebe aracı vereceği açıklandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 23:14
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Almanya Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi verecek

Almanya Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi verecek
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Almanya'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Şansölye Olaf Scholz'ün, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ile "Marder" tipi zırhlı muharebe araçları vereceğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırı savaşı konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteklerini yineledikleri belirtildi.

"UKRAYNA'NIN ACİL HAVA SAVUNMA KABİLİYETİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

ABD Başkanı Biden ve Şansölye Scholz'ün, Ukrayna'ya gerekli mali, insani, askeri ve diplomatik desteği gerektiği sürece sağlama konusundaki ortak kararlılıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, "Bu amaçla ABD, Ukrayna'ya Bradley tipi zırhlı muharebe araçları, Almanya ise Marder tipi zırhlı muharebe araçları tedarik etmeyi planlıyor. Her iki ülke de Ukrayna kuvvetlerini ilgili sistemler konusunda eğitmeyi planlıyor." ifadeleri kullanıldı.

İki liderin, Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik devam eden füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı Ukrayna'nın acil hava savunma kabiliyetini desteklemeye devam edeceklerine dikkati çekilen açıklamada, aralık ayının sonunda ABD'nin Ukrayna'ya bir Patriot uçaksavar füze sistemi sağlayacağını açıkladığı, Almanya'nın da Ukrayna'ya bir Patriot uçaksavar füze bataryası vererek ABD'ye katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Başkan Biden ve Şansölye Scholz'ün, diğer müttefik ve ortakların Ukrayna'ya sağladığı askeri destekten duydukları memnuniyeti dile getirdikleri bildirildi. (AA)

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