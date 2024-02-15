Almanya'da 1 kilo muz 1,11 euro. Asgari ücret 1.500 euro

Ufuk Cingöz
Almanya'da 1 kilo muz 1,11 euro. Asgari ücret 1.500 euro
Maaşların ne kadar yüksek olduğunun pek bir önemi olmadığını alım gücünden anlayabiliriz. Maaşlar ne kadar yüksek olursa olsun eğer alım gücünüz zayıfsa bunun bir anlamı olmuyor.

Almanya'da 1 kilo muz 1,11 euroya satılıyor. Asgari ücret ise 1.500 euro. Yani burada ürün alım gücünün yüksekliğini görebiliyoruz.

Bizde ise bu durum tam tersi maaşlara ne kadar zam yapılırsa yapılsın alım gücü düşük olduğu için vatandaşın yaşam refahı düşmüş oluyor.

Bizde her kalem grubuna erişimin ne kadar zor olduğu net şekilde görülebiliyor.

Emekli, asgari ücretli ya da dar gelirli vatandaşın her geçen gün cebindeki delik büyüyor. Temel gıda ve barınma grubu bile artık lüks yaşam grubuna girmiş oluyor.

Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf ülkemizin durumu hakkında bilgiyi vermiş oluyor aslında.

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