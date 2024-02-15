Kuru bamya kilosu 2.250 TL oldu. Emekliler yerli ve milli bamyanın değerinin arttığını görünce sevinçten çıldırdılar

Rahime Sezgin
Kuru bamya kilosu 2.250 TL oldu. Emekliler yerli ve milli bamyanın değerinin arttığını görünce sevinçten çıldırdılar
Her gün yeni bir ürünün fiyatı karşısında hayretler içinde kalıyoruz. Cep yakan fiyatlı ürünler sadece raflarda sergileniyor. Almaya ne emeklinin ne de asgari ücretlinin gücü yetmiyor.

Bugünün uçuk fiyatlı ürünü ise bamyadan geldi. Bamyanın fiyatı görenleri şaşkına çevirmekle kalmıyor yemekten içmek kesiyor.

Bir aktarda kuru bamyanın kilosu 2.250 TL’den satılıyor. Tamı tamına 2.250 TL’den satışa çıkıyor. Yani bir gram altından daha pahalı. Şu an bir gram altın 1.970 TL, yani bamyadan daha ucuz. Yeni yatırım aracımız bamya hayırlı olsun.

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Bamyanın fiyatı böyleyken buna kimler erişebiliyor? Bir emekli, bir asgari ücretli ya da dar gelirlilerin temel gıdaya erişimi git gide daha da zorlaşıyor. Artık yemek içmek barınmak tamamen hayal olmaya doğru gidiyor.

Sosyal medya üzerinde yayılan bamyanın fiyatının fotoğrafı görenleri şaşkına çeviriyor.

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