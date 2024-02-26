Asgari ücrete yeni düzenleme geliyor. Ünlü ekonomist Ankara kulislerinden sızdırdı

Kaynak: EKONOMİM
Asgari ücrete yeni düzenleme geliyor. Ünlü ekonomist Ankara kulislerinden sızdırdı
Ünlü ekonomist Dr. Şeref Oğuz yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanacağını ve asgari ücrette artış yaşanabileceği ifadelerini kullandı.

Ekonomist Dr. Şeref Oğuz, asgari ücret ile ilgili Ankara'daki işçi ve işveren sendikalarından aldığı kulis bilgilerini tek tek açıkladı.

Oğuz, Merkez Bankası'nın enflasyonun mayıs ayında zirveye ulaşacağını birçok raporunda açıkça söylediğini hatırlatarak, haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanacağını duyurdu. Oğuz, özellikle işverenleri mevcut asgari ücretle İstanbul gibi büyükşehirlerde çalıştıracak personel bulamadığını dile getirirken artış talebine bu kesimin de sıcak baktığını dile getirdi.

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"YENİ BİR DÜZENLEME GELECEK"

Şeref Oğuz, Asgari ücrete yeniden artış yapılıp yapılmayacağının merak edildiğini dile getirerek, "Evet asgari ücrette yeni bir düzenleme gelecek. Çünkü mayıs ayında enflasyon yüzde 75'i aştığı zaman çalışma barışının bozulmaması için asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için hem talep var hem de beklentisi var” ifadelerini kullandı.

“ASGARİ ÜCRET ARTIŞ KARARINI CUMHURBAŞKANI DEĞİL ENFLASYONUN KENDİSİ BELİRLEYECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yılbaşında asgari ücretin artık yılda bir kere açıklanacağını söylediğini hatırlatan Oğuz, “Bunun kararını kamu ya da Cumhurbaşkanı değil, enflasyonun kendisi verecek” dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, bir sandalye daha olduğunu belirten Oğuz, o sandalyenin enflasyona ait olduğunu söyledi.

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“ASGARİ ÜCRETE BU YIL İÇİNDE ZAM GELECEK"

Asgari ücretin yılda iki kez artırılması talebi sendikalardan değil TÜSİAD'dan geldiğini söyleyen Oğuz, "2021 enflasyon da birden atağa geçince TÜSİAD, 'Biz çalıştıracak insan bulamıyoruz asgari ücreti artıralım' dediler ve yılda iki kereye çıkarıldı asgari ücret artışı. Aynı şekilde gerek işverenler, gerek konuştuğum kamu görevlileri ve çalışanların beklentileri asgari ücretin enflasyona bağlı olarak bu yıl içinde bir kez daha artırılması yönünde" ifadelerini kullandı.

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“ŞİMŞEK, ARTIRMAYA KARŞI"

Dr. Şeref Oğuz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete ikinci kez zam yapılmasına karşı olduğunu açıkladı. Orta Vadeli Program'da asgari ücretin yılda iki kez düzenlenmesinin karşılığı olmadığını ifade eden Oğuz, "Ancak dediğim gibi çalışma barışının bozulmaması ve endüstrinin istihdam kaybından dolayı bunu yapacaklar" dedi.

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