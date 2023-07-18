Almanya'da 1600 Euro asgari ücretle 893 litre akaryakıt satın alınıyor. Almanya neremizi kıskansın

Almanya'da 1.600 Euro asgari ücretli 893 litre akaryakıt satın alabilirken, Türkiye’de 11.400 asgari ücretli ise 345 TL akaryakıt satın alabiliyor. Almanya’da motorin, 1.63 Euro iken Benzin 1.79 Euro. Sadece 85 Cent vergi alınıyor.

Almanya'da 1600 Euro asgari ücretle 893 litre akaryakıt satın alınıyor. Almanya neremizi kıskansın

Editör: Ayşe Memiş

İktidarın yanlış ekonomi politikası nedeniyle her gün her ürüne, mala zam geliyor. Seçimlere kadar ekonomiyi merkez bankasına kapı arkasından döviz sattırmakta arayan iktidar, satış baskısını kaldırdı. Böylece döviz kurları fırladı. Dolar TL kuru 19 lira bandından 26 liraya, Euro TL ise 21 liradan 29 liraya kadar yükseldi.

AKP ve Erdoğan tarafından seçim sonrası “Türkiye Yüzyılı başlayacak” diye propaganda yapılırken seçim sonrası akaryakıta yapılan zam ile benzin 35 TL’ye motorin 32 TL’ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, benzinde litre başına 2,52 TL olan ÖTV tutarı 7,52 TL'ye; motorinde litre başına alınan 2,05 TL'lik ÖTV tutarı ise 7,05 TL'ye çıktı. LPG otogazdan alınan litre başı ÖTV tutarı da 5,77 TL olarak belirlendi.

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Almanya ortalama 1.600 Euro asgari ücretli 893 litre benzin satın alabilirken, Türkiye’de 11.400 asgari ücretli ise 345 TL benzin satın alabiliyor.

ALMANYA’DAKİ AKARYAKIT FİYATLARI:

Motorin: 1.63 Euro - 48,36 Türk Lirası

Benzin: 1.79 Euro- 53,11 Türk Lirası

Super 95 Oktan’a tekabül ediyor.

Otogaz: 1.10 Euro 32,64 Türk Lirası

Almanya’daki benzinin sadece 85 Cent’i KDV.

TÜRKİYE’DEKİ AKARYAKIT FİYATLARI:

Türkiye'de 95 oktan benzinin litre fiyatı son zamlarla birlikte 33-35 bandına yükseldi.

Petrol Ofisi’nden alınan verilere göre İstanbul Avrupa Yakasında:

Benzin: 34 TL 02 Kuruş

Motorin: 32 TL 37 Kuruş

Otogaz: 13 TL 98 Kuruş

Birçok kalemde vergi oranları yükselirken motorlu taşıtlara vergisine (MTV) ek ödeme getirildi. Son olarak akaryakıttan alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yüzde 200’e varan zam geldi. Öte yandan TÜİK ve AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın açıkladığı fiyat düzeyi endeksine göre Avrupa’da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke Türkiye.

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