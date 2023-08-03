Akaryakıt fiyatları çiftçiyi 50 yıl geri götürdü. Türkiye Yüzyılı tam gaz devam ediyor

Editör: İsa Karaarslan

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimler sonrası yağmur gibi zamlarla akaryakıt fiyatları 37 TL sınırını aştı. Bu durum tüm vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken tepeden tırnağa zam furyası da bu artışla birlikte başlamış oldu.

Akaryakıta gelen zamlar karşısında en çok mağdur olan kesimlerden bir tanesi ise çiftçiler oldu. Tarımsal üretimi tehdit eden seviyelere ulaşan fiyatlar, Anadolu’da adeta tarımın durma noktasına gelmesine sebep oldu.

AKARYAKIT ZAMLARINDAN DOLAYI ÖKÜZ ARABASI KULLANIYORLAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üretim yapmaya çalışan çiftçilerin ne durumda oldukları ortaya çıktı. İktidarın, ‘hayaldi gerçek oldu’ sloganıyla paylaşılan videoda, çiftçilerin artan motorin fiyatları sebebiyle geleneksel yöntemlere başvurduğu görülüyor.

Van-Bitlis arasındaki bir kırsalda, traktörünün kontağını kapatmak zorunda olan bir çiftçinin öküz arabası kullanarak tarlasındaki ürününü taşıması gündem oldu. O anlar sosyal medyada defalarca paylaşılırken, ileri gitmesi gereken Türkiye’nin geriye doğru gittiği yorumları yapıldı.