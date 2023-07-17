Akaryakıttaki dev ÖTV zammının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni 'ek vergi' açıklaması

Akaryakıtta gelen dev ÖTV zammının ardından yeni bir vergi artışı olup olmayacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.

Akaryakıttaki dev ÖTV zammının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni 'ek vergi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

Enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Enflasyon için mücadele ederken, diğer taraftan resesyona düşmemek için mücadele içerisindeyiz. Sadece talep yönlü değil, arz yönlü de bakarak, enflasyonla mücadele ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile orta vadeli bütçemizi paylaşım olacağız. Maliye politikası, para politikası ve rekabeti artırıcı reformlarla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

“YENİ BİR ADIM ATILMASINI BEKLEMİYORUM”

Yılmaz yeni vergilerin gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bundan sonra vergi konusunda yeni bir adım atılmasını beklemiyorum. Maktu rakam dediğimiz oransal olmayan mutlak değer olarak belirlenen ifadeler. Maktu vergiler ciddi anlamda erimişti. Depremin yaralarını sarmak için yoksul haneleri sosyal olarak ihtiyaç sahiplerini desteklemek ve kritik yatırımların gerçekleşmesi, topluma yardım etmek için uğraşıyoruz. Ülkelerin ihtiyaç duyduğu harcamalar için bunlar değerlendirip kullanılacak.”

“ASRIN DAYANIŞMASINI HEP BİRLİKTE SERGİLEMEK DURUMUNDAYIZ”

“Asrın felaketini yaşıyorsak, asrın dayanışmasını da hep birlikte sergilemek durumundayız. Daha çok kamunun kendi harcamaları kısmına bakacağız. Burada daha fazla nasıl tasarruf oluşturacağız. Kaynakları nasıl verimli kullanabiliriz, bu çerçevede özellikle depreme yönelik yeni programlar ortaya koyduk."

NE OLMUŞTU?

Akaryakıta ÖTV zammını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 lira olan ÖTV 7,52 liraya, motorinde 2,05 lira olan ÖTV ise 7,05 liraya yükseldi. Diğer akaryakıt ürünlerinde de litre başına 5 liraya yakın artış olmuştu. Artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansımıştı.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğalgazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu. Böylece doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında yüzde 224 artışa gidildiği belirtilmişti.

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