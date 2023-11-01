Almanya'da 2021'deki selde kaybolan kişinin kalıntıları bulundu

Almanya'da 2021 yılında meydana gelen sel felaketinde kaybolan bir kişinin kemikleri bulundu.

Murat Öztürk KAYNAK: Haber Merkezi
Almanya'da 2021'deki selde kaybolan kişinin kalıntıları bulundu

Polis ekipleri yaptığı açıklamada, iki yıldan fazla bir süre önce Batı Almanya'da meydana gelen yıkıcı sel felaketinden bu yana kayıp olan bir kişinin kalıntılarının küçük Ahr nehrinin ağzının yakınında bulunduğunu söyledi.

Sinzig kasabasında, Ahr Nehri'nin Ren Nehri'ne döküldüğü bölgede çöpçüler, çok sayıda kemik ve kemik parçası buldu. Müfettişler, polisin yaptığı DNA testiyle, kalıntıların o zamandan beri kayıp olan bir kişiye ait olduğunu belirledi.

Yakınlarının korunması gerektiğini öne sürerek kişi hakkında herhangi bir ayrıntı vermediler.

14 Temmuz 2021'de Almanya ve komşusu Belçika'da yaşanan sel felaketinde 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

En çok etkilenen bölge, Köln'ün güneyindeki bağcılık bölgesi olan Ahr vadisiydi; şiddetli yağmur Ahr nehrini ve dereleri evleri, yolları ve köprüleri süpüren sellere dönüştürdüğünde 130'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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