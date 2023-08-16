Almanya'da bir sokağa Safiye Ali'nin adı verildi

Almanya'nın Dortmund kentinde bir sokağa Türkiye'nin ilk kadın tıp doktoru olan ve Wülzburg Üniversitesini birincilikle bitiren Safiye Ali'nin adı verildi.

Safiye Ali'nin isminin verildiği sokakta düzenlenen törene, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Aydın, kentin yerel yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, Türkiye'nin ilk kadın tıp doktoru olan ve 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da tıp eğitimi alan, 2. Dünya Savaşı boyunca yine Almanya'da doktor olarak çalışıp Dortmund şehrinde vefat eden Safiye Ali'nin hayatı anlatıldı.

Dortmund Belediye Meclis Üyesi Emre Güleç, AA muhabirine, Safiye Ali'nin kaybolan mezarını iki yıl önce tespit etmelerinin ardından Dortmund Belediyesinin kendisine büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti.

Dortmund Belediyesinin hem mezarının yapımını başlattığını hem de "Safiye Ali Tıp Ödülü"nü hayata geçirdiğini aktaran Güleç, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha önce bu sokağın ismi, 2. Dünya Savaşı'nda görev alan bir Nazi subayının ismini taşıyordu. Şehrimizdeki bu sokağın isminin değiştirilerek Safiye Ali isminin verilmesi bizleri gururlandırdı ve çok mutlu etti. Safiye Ali gerek kadın hakları konusunda yaptığı çalışmalarla, gerek tıp alanında yaptığı çalışmalarla hem Türk hem Alman toplumuna örnek oldu."

Dortmund Belediyesinin 2024'te ilk kez "Safiye Ali Tıp Ödülü"nü vereceğini belirten Güleç, Ali'nin mezar çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

SAFİYE ALİ KİMDİR?

Safiye Ali, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktoru ve tıp eğitimi veren ilk kadındır. 2 Şubat 1894'te İstanbul'da doğmuş, babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördükten sonra, Darülfünun Tıp Fakültesi kadın öğrenci kabul etmediği için Almanya'ya giderek Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim görmüştür.

1921'de mezun olmuş, 1923'te kadın ve çocuk hastalıkları ihtisası yapmıştır. Aynı yıl Türkiye'ye dönmüş, Cağaloğlu'nda muayenehane açmıştır. Anne çocuk sağlığı üzerine çalışmalar yapan Safiye Ali, Süt Damlası Bakımevleri'nin başına geçmiş, Amerikan Koleji'nde kızlara tıp eğitimi vermiş, feminist harekete katılmıştır. 5 Temmuz 1952'de Almanya'da hayatını kaybetmiştir.