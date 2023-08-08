Almanya'ya göç eden doktorlardan 'çatlatacak' fotoğraf

Ekonomik kriz, enflasyon ve ülkenin içinde bulunduğu durumdan rahatsız olan doktorlar hızla yurt dışına giderek ‘Beyin göçü’nü artırıyor. Türkiye’de eğitim alıp yurtdışında çalışan doktorların sayısının hızla artması sonrasında, Almanya’nın Hannover kentinde bir araya gelen Türk doktorlar sosyal medyada bir fotoğraf paylaşarak, “Sayımız hızla artıyor” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Türkiye’de eğitim alan doktorlar; hem doktorlara verilen değer, hem aldıkları maaş hem de ülkenin son yıllarındaki durumundan rahatsız oldukları için hızla ülkeyi terk etmeye devam ediyor.

HER YIL BİNLERCE DOKTOR GİDİYOR

Sağlık çalışanlarının üzerindeki baskı, aldıkları maaş yetersizlikleri gibi nedenlerden dolayı geçen yıl 2 bin 685 doktor yurt dışında çalışmak için Türk Tabipler Odasından ‘İyi hal’ belgesi talebinde bulundu.

2023 yılının ilk 6 ayında ise bu rakam şimdiden bin 361’e ulaştı. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak bu rakamın bu sene sonunda 4 bin civarında olacağını belirtti.

ERDOĞAN GİDERLERSE GİTSİNLER DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar gününde, Beştepe Sarayı'nda kadın muhtarlarla bir araya gelmiş ve yurt dışına giden doktorlar için “Giderlerse gitsinler” sözlerini kullanmış, şu açıklamayı yapmıştı: “En az alan doktor ne alıyor dedim, '8-9 bin' dediler. En fazla alan ne alıyor dedim, '25-30 bin' dediler. Özel sektör çok veriyormuş, oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler.

Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Biz asistan doktorlarımız ile buralarda devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum; yurtdışından dönmek isteyenlerin dönüşünü sağlar, buralarda görevlendiririz.”

Bu sözleri özellikle sosyal medyada oldukça tepki toplayan Erdoğan’a, sosyal medyadan birçok sanatçı, siyası ve sağlık çalışanları, “Gidecek olan hekimler değil” etiketi ile cevap vermişti.

SEÇİMLERDEN 2 HAFTA ÖNCE GERİ ADIM

Doktorlara yaptığı bu çıkışın kamuoyunda ters tepmesi ve ülkesinde hizmet eden doktorlarında tepkisini çekmesi sonrasında bir süre sessizliğini koruyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan 13 gün önce bir ‘kamu spotu’ yayınlayarak, daha önce “Giderlerse gitsinler” dediği doktorları bu sefer geri çağırmış, doktorlara da “Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum” demişti.

Erdoğan’ın kamu spotunda önce ‘gitsinler’ dediği doktorlar için kullandığı ifadeler şunlardı: “Değerli kardeşim, 'Uluslararası Lider Araştırmacıları' programı kapsamında sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum. Bilimsel çalışmalarınız için gereken tüm imkânlar devletimiz tarafından sağlanacaktır. En kalbi selamlarımla”