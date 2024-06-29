Almanya'da İtalya depremi

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu heyecanı, oynanan İsviçre-İtalya maçı ile başladı.

Murat Yakın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İsviçre, son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

İsviçre'ye turu getiren golleri, 37. dakikada Freuler ve 46. dakikada Vargas attı.

Çeyrek finale çıkan İsviçre, İngiltere-Slovakya maçının galibi ile karşılaşacak.

31 YIL SONRA BİR İLK

İsviçre, aldığı galibiyet ile birlikte bir ilke imza attı.

İtalya'yı 31 yıl sonra yenmeyi başardı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI

İtalya'nın erken elenmesi, taraftarlar ve futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

İtalyan taraftarlarda ise deprem etkisi yarattı.