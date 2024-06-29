Almanya'da İtalya depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da İtalya depremi

Son Avrupa Şampiyonu İtalya, EURO 2024'e Son 16 Turu'ndan veda etti. Rakibini 31 yıl sonra yenen İsviçre çeyrek finale yükseldi.

Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu heyecanı, oynanan İsviçre-İtalya maçı ile başladı.

Murat Yakın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İsviçre, son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

İsviçre'ye turu getiren golleri, 37. dakikada Freuler ve 46. dakikada Vargas attı.

Çeyrek finale çıkan İsviçre, İngiltere-Slovakya maçının galibi ile karşılaşacak.

31 YIL SONRA BİR İLK
İsviçre, aldığı galibiyet ile birlikte bir ilke imza attı.

İtalya'yı 31 yıl sonra yenmeyi başardı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI
İtalya'nın erken elenmesi, taraftarlar ve futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

İtalyan taraftarlarda ise deprem etkisi yarattı.

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