Ankaragücü'nde ilk yaşandı. Başkan İsmail Mert Fırat açıkladı

Süper Lig'e veda eden gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'nde Seçimli Olağan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı. Kongre Ankara ATO Congresium’da gerçekleşti. Başkanlık yarışında mevcut başkan İsmail Mert Fırat, Murat Ağcabağ ve Gazi Ercüment Tekin mücadele etti.

Kulübün 2 bin 69 üyesinden 1124’ü genel kurula katılırken, 888 üye oylarını kullandı. Geçerli oyların 880’i sayılırken, 8 oy geçersiz olarak değerlendirildi.

İsmail Mert Fırat, 626 oy alarak başkanlığını sürdürdü. Rakipleri Ağcabağ 148, Tekin ise 106 oyda kaldı.

İsmail Mert Fırat, seçimle Ankaragücü'nün başına ilk kez geldiğini vurgulayarak, "Biz bu takımı düşürmemek için elimizden geleni yaptık, mücadelemizi verdik, sadece bunun futbol başarısıyla olmadığını dış etkenlerin ne kadar etkili olduğunu herkes gördü, hakemlerin, federasyonun bize tavrı... Biz federasyonu seçime götürmek için imza verdik, vermese miydik, duruşumuzla eğilse miydik? Biz o federasyona boyun eğseydik Ankaragücümüz ligde kalırdı. Biz onların hiç birine boyun eğmedik" dedi.

Seçimi kazandıktan sonra teşekkür konuşması yapan Fırat, “Seçimin kaybedeni yok. Ankaragücümüze hayırlı olsun. Taraftarımız ve camiamızla bu takımı hak ettiği yere taşıyacağız,” ifadelerini kullandı.

Yeniden seçilen Başkan İsmail Mert Fırat’ın yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Feridun Geçgel, Abdurrahman Şentürk, Ümit Ozan, Levent Onuk, Önder Tabak, Mehmet Hakkı Şanal, Murat Bayramoğlu, Ümit Karataş, Soner Kurt, Durali Akpınar, Mert Kızılırmak, Hüseyin Aytekin, Harun Oğraş, Abdülkadir Aktaş, Burhan Yıldırım, Recep Poyraz, Ali Çetin, Erkan Aytekin, Elvan Akdeniz, Adem Başbilen.