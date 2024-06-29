Yıldız futbolcu gitmek istediği takımı açıkladı

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Yıldız futbolcu gitmek istediği takımı açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Portekizli Palhinha'dan Bayern Münih açıklaması geldi.

Yıldız futbolcudan transfer açıklaması

Bayern Münih'in transfer adaylarından Joao Palhinha, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Portekizli orta saha oyuncusu, "Kulübüm Fulham ve beni transfer etmek isteyen Bayern Münih, hangi takımda oynamak istediğimi biliyor." şeklinde konuştu.

Yetenekli futbolcu, "Olması gereken olacak." diyerek açıklamasını sürdürdü.

Bayern Münih, tecrübeli 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak için görüşmelere devam ediyor.

Palhinha, geçen sezon Fulham ile çıktığı 41 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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