Adanalı Murat EURO 2024'ü salladı

EURO 2024'te son 16 turu heyecanı İsviçre-İtalya maçıyla birlikte başladı.

A Grubunu ikinci bitiren İsviçre ve B Grubu'nu son saniye golüyle 2. kapatan İtalya, Berlin'de karşı karşıya geldi.

Mücadele, İtalya'nın aksine İsviçre'nin güzel oyunuyla başladı.

Topa daha fazla sahip olmayı başran İsviçre, İtalya yarı sahasına yerleşerek boşluk aradı.

BU NASIL KAÇTI?

Dakikalar 24'ü gösterdiğinde inanılmaz bir pozisyon kaçtı.

İsviçre atağında savunma arkasına sarkan Embolo, kaleci Donnarumma ile karşı karşıya kaldı.

Embolo'nun plasesini iyi çıkaran Donnarumma, büyük bir gol pozisyonunu önledi.

Ancak Embolo kalitesinde bir golcü, bu golü nasıl kaçırdı çok şaşırdım.

Vuracağı yeri de çok belli etti ve Donnarumma çok zorlanmadan topu çıkardı.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra da İtalya tehlike yarattı ve Chiesa'nın şutu Akanjiye çarptı ve kornere çıktı.

İSVİÇRE ARADIĞI GOLÜ BULDU!

Maçın başından beri üstünlüğü sağlayan İsviçre, İtalya karşısında golü bulmayı başardı.

Remo Freuler, 37. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi ve tüm takım taraftarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

İSVİÇRE İKİYİ KOKLADI

İlk yarının son dakikalarında İsviçre, ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı.

Donnarumma'nın açıkta olduğunu gören Rieder, kaleye doğru şut çekti.

Donnarumma, sağına uzanıp topa müdahale yaptı ve direğe çarpan top dışarı çıktı.

Berlin'de ilk yarı, 1-0'lık İsviçre üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI HARİKA BAŞLADI!

İsviçre, ikinci yarıya fırtına gibi başladı.

Henüz dakikalar 46'yı gösterdiğinde Vargas, ceza sahası içinde çaprazdan ayak içi harika bir vuruş yaptı ve topu 90'a taktı.

Kaleci Donnarumma'nın yetişemediği bölgeden top ağlara gitti.

Nefis bir gol attı Vargas, bu golle İsviçre iyice rahatladı.

İtalya, oysa ki ikinci yarıda El Shaarawy'i oyundan aldı, geçen maç turu getiren Zaccagni'yi oyuna aldı.

Spaletti'nin planı yedikleri golle adeta suya düşmüş oldu.

DİREKTE PATLADI!

İtalya'nın golünü de İsviçre atacaktı!

52'de yapılan ortaya Schar, ters bir vuruş yaptı ve top direkten döndü.

Böylece İtalya gole yaklaştı.

TOP İTALYA'YI SEVMEDİ

İtalya, 74. dakikada yine direğe takıldı.

Yapılan ortanın ardından top Scamacca'nın önünde kaldı ve golcü oyuncu kalenin dibinden yaptığı vuruşu direğe nişanladı.

31 YIL SONRA KAZANDI

İsviçre, İtalya karşısında tarihi bir galibiyet aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Murat Yakın'ın öğrencileri, çeyrek finalde İngiltere-Slovakya maçının galibi ile oynayacak.

MURAT YAKIN EURO 2024'Ü SALLADI

Bir alkış da Murat Yakın'a.

Murat Yakın Türk asıllı İsviçreli.

Ailesi Adanalı. İsviçre'de doğdu.

1998-99 ve 1999-200 sezonlarında Fenerbahçe'de de oynadı..

Avrupa Şampiyonası elemelerinden namağlup olarak çıktı.

Büyük bir işe imza attı ve İsviçre'nin 31 yıldır yenemediği İtalya'yı devirip tarih yazdı.

EURO 2024'ü sallamaya devam ediyor.

Bakalım bu peri masalı ne kadar devam edecek?