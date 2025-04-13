Almanya'da koalisyon krizi: Merz'den vergi resti

Almanya’da CDU lideri ve muhtemel yeni başbakan Friedrich Merz, SPD ile yürütülen koalisyon görüşmelerinde yaşanan gerginliği itiraf etti. Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, geçen pazartesi günü SPD’nin sunduğu vergi artışı taleplerine kesin bir dille karşı çıktığını belirten Merz, "Vergi artışları içeren bir koalisyon sözleşmesi yapabilirsiniz ama bu sözleşmede benim imzam olmaz" diyerek tavrını açıkça ortaya koydu. SPD’nin talep ettiği vergi düzenlemeleri arasında miras vergisi, servet vergisi ve sermaye kazancı vergisi yer aldı. Merz'in bu taleplere gösterdiği sert tepki, koalisyonun çökme noktasına geldiği bir anı temsil etti.

SPD’NİN TALEPLERİ MASAYA KRİZ GETİRDİ

Görüşmelerin kritik bir aşamaya gelmesine neden olan belge, SPD tarafından pazar günü gönderildi. Talepte yer alan vergi artışlarının kapsamı Merz tarafından sert şekilde eleştirildi. CDU tarafında rahatsızlık büyürken, müzakerelerin iptal edilebileceği konuşulmaya başlandı. Ancak taraflar, sonunda karşılıklı uzlaşıyla süreci tamamladı. Merz, “Sonunda sağduyuyla uzlaştık” ifadelerini kullandı. Oluşacak yeni hükümetin parti sınırlarını aşan bir ekip anlayışıyla çalışması gerektiğini vurguladı.

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YENİ DÖNEMDE AYDA BİR ZİRVE PLANI

Merz, koalisyon ortaklarının güven ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çalışmasının şart olduğunu belirtti. Bu kapsamda, her ay bir kez düzenlenecek Koalisyon Komisyonu toplantılarında liderlerin şahsen bir araya geleceğini açıkladı. Amaçlarının çatışmalardan kaçınmak ve ülkenin istikrarını korumak olduğunu dile getirdi.

UKRAYNA’NIN ÜYELİĞİNE ŞARTLI YAKLAŞIM

Merz, dış politikaya dair değerlendirmelerinde Ukrayna’nın hem NATO hem de Avrupa Birliği üyeliğine şimdilik karşı olduğunu ifade etti. Savaşta olan bir ülkenin hiçbir uluslararası askeri ya da ekonomik birliğe katılamayacağını belirtti. “Üyelik sözü geçerlidir ancak bunun gerçekleşmesi için önce savaşın sona ermesi gerekir” dedi. Ayrıca Rusya’nın dayanıklılığını hafife almamak gerektiğini, tarih boyunca halkının büyük acılara katlandığını ve bu direncin bugünkü savaşta da etkili olabileceğini söyledi.

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TRUMP’A SERT ELEŞTİRİ

Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük politikalarının dünya ekonomisini tehdit ettiğini vurguladı. Trump’ın yaklaşımının bir sonraki finansal krizi beklenenden daha hızlı tetikleyebileceğini savundu. Almanya’nın küresel ekonomiye bağlı bir ülke olduğunu vurgulayan Merz, Avrupa’nın siyasi anlamda güçlü ve kararlı bir birlik olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi. İlk Washington ziyaretinde Trump’a da bu kararlılığı göstereceğini belirtti.

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YENİ EKONOMİK ALAN VİZYONU: AB DIŞINDA İŞ BİRLİĞİ

Merz ayrıca Brexit sonrası Avrupa’nın İngiltere ile olan ilişkilerine dair umutlu olmadığını söyledi. Ancak İngiltere, Norveç, İsviçre ve Türkiye gibi ülkelerle Avrupa Birliği tam üyeliği olmadan ortak bir ekonomik alan kurulabileceğini ifade etti. Bu öneri, özellikle AB dışı ülkelerle yeni ticari iş birliklerine açık kapı bırakılması anlamına geliyor.

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SON SÖZ PARTİ ÜYELERİNDE

Merz’in 6 Mayıs’ta hükümeti kurmaya başlaması bekleniyor. Ancak bu tarihten önce hem CDU hem de SPD içinde önemli onay süreçleri var. SPD üyeleri, 15-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak oylamayla koalisyon sözleşmesine dair karar verecek. CDU ise 28 Nisan’da yapılacak küçük kurultayda son onayı verecek. Bu süreçlerin ardından Almanya’da yeni dönemin resmi olarak başlaması bekleniyor.