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Seçme yaşının 16'ya indirilmesini tartışıyorlar

Almanya Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas'ın ardından Aile Bakanı Lisa Paus da seçme yaşının parlamento seçimleri için 16'ya indirilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 19:03
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Almanya'da seçimlerde oy kullanma yaşının 16'ya düşürülmesi tartışılıyor.

Seçme yaşının 16'ya indirilmesini tartışıyorlar
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Paus, Funke Medya'ya yaptığı açıklamada, Avrupa parlamentosu seçimlerinde oy kullanma yaşının 16 olmasının önemli bir sinyal olduğunu ancak bununla yetinilmemesi gerektiğini belirterek, "Genç jenerasyonun kaygıları ve ihtiyaçlarının da temelde dikkate alınabilmesi ve siyasi kararlar alınırken bunların da göz önünde bulundurulması için oy kullanma yaşı 16 olmalı." ifadelerini kullandı.

Genç jenerasyonun toplumun kendi durumlarıyla ilgilenmediği izlenimine sahip olduğuna işaret eden Paus, "İşte bu yüzden gençlere acilen daha fazla söz hakkı vermek istiyorum." diye konuştu.

Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas da Alman medyasına yaptığı açıklamada, 18 olan seçme yaşının Federal Meclis için geçerli olmaya devam etmesinin anlaşılmaz olduğunu söylemişti.

"Şahsen ben oy verme yaşının federal düzeyde de 16 olarak uygulanmasından yanayım." diyen Bas, yapılan araştırmaların bir kişinin okul yıllarında oy kullanmasına izin verildiği takdirde daha sonraki dönemde sandık başına gitme olasılığının arttığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

Almanya, Avrupa seçimleri için seçme yaşını 18'den 16'ya indirmişti.

Söz konusu değişiklik, ilk olarak Mayıs 2024'te Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu seçimlerinde uygulanacak.

 

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Asi Dede
25.12.2022 19:28
Hangi ülkede yaşadıklarını bilmeyen 16 Yaşındaki gençlerin 2030 yeşil gündemi için beyinlerini yıkamak daha kolaydır hızla çökmekte olan Alman ekonomisini hızlandırmak için önem taşıyor.  
 
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