Fenerbahçe Galatasaray’ı geçti

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncellerken ilk 30’da 2 Türk takımı kendine yer buldu.

Listenin ilk 3 sırasını Manchester City, Real Madrid ve bu sezon müthiş çıkışı ile dikkat çeken Bayer Leverkusen oluşturdu.

Listede Fenerbahçe 2 sıra gerileyerek 21., Galatasaray ise 27. basamakta kendisine yer buldu. 9 sıra birden düşen Beşiktaş 110., tam 40 basamak yükselen Trabzonspor 189.’lukta yer aldı. 211. Başakşehir de 22 basamak geriledi.





