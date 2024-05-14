Fenerbahçe Galatasaray’ı geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Galatasaray’ı geçti
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) dikkat çeken rakamları açıkladı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncellerken ilk 30’da 2 Türk takımı kendine yer buldu.

Listenin ilk 3 sırasını Manchester City, Real Madrid ve bu sezon müthiş çıkışı ile dikkat çeken Bayer Leverkusen oluşturdu.

Listede Fenerbahçe 2 sıra gerileyerek 21., Galatasaray ise 27. basamakta kendisine yer buldu. 9 sıra birden düşen Beşiktaş 110., tam 40 basamak yükselen Trabzonspor 189.’lukta yer aldı. 211. Başakşehir de 22 basamak geriledi.

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