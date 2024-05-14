Antalya'daki teleferik faciasında yeni gelişme!

Düzenleme: Kaynak: AA
Antalya'daki teleferik faciasında yeni gelişme!
Antalya’nın Konyaaltı bölgesinde yaşanan ve bir kişinin ölümüne, yedi kişinin yaralanmasına sebep olan teleferik kazasıyla ilgili olarak, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz dahil olmak üzere 12 sanığın yargılanmasına karar verildiği iddianame, mahkeme tarafından onaylandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 7 Mayıs’ta sunulan 36 sayfalık iddianame, inceleme sürecinin ardından kabul edildi.

12 Nisan’da Sarısu bölgesindeki teleferik tesisinde meydana gelen kaza sonucu, hasar gören bir kabinin düşmesiyle bir kişi hayatını kaybetti, içinde bulunan yedi kişi -iki çocuk dahil- yaralandı. Diğer kabinlerde bulunan on bir kişi ise önlem amacıyla hastaneye sevk edildi. Sistem durduğu için havada mahsur kalan yüz yetmiş dört kişi, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen yaklaşık yirmi iki buçuk saatlik bir operasyonla kurtarıldı.

Kaza ile ilgili tutuklanan on dört şüpheliden, Kepez Belediye Başkanı ve eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz, A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. dahil beş kişi tutuklandı. Diğer sekiz şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.T. savcılık kararıyla serbest kaldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Mesut Kocagöz dahil beş tutuklu sanık hakkında, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından yirmi yedişer yıl hapis cezası isteniyor.

antalyadaki-teleferik-faciasinda-yeni-gelisme-yenicag.jpg

antalyadaki-teleferik-faciasinda-yeni-gelisme-yenicag1.jpg

antalyadaki-teleferik-faciasinda-yeni-gelisme-yenicag2.jpg

antalyadaki-teleferik-faciasinda-yeni-gelisme-yenicag4.jpg

antalyadaki-teleferik-faciasinda-yeni-gelisme-yenicag5.jpg

antalyadaki-teleferik-faciasinda-yeni-gelisme-yenicag6.jpg

antalyadaki-teleferik-faciasinda-yeni-gelisme-yenicag7.jpg

antalyadaki-teleferik-faciasinda-yeni-gelisme-yenicag8.jpg

antalyadaki-teleferik-faciasinda-yeni-gelisme-yenicag9.jpg

antalyadaki-teleferik-faciasinda-yeni-gelisme-yenicag10.jpg

İlgili Haberler
Teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu. İddianame hazırlandı
Teleferikte yemek yiyerek çekim yapan gelin damat tartışma yarattı
Teleferikte yemek yiyerek çekim yapan gelin damat tartışma yarattı
Teleferik faciasında yeni detaylar ortaya çıktı. 'Kazadan 10 dakika önce arayıp uyardım'
Teleferik faciasında 25 saniye detayı. Kontrol odası görüntüleri ortaya çıktı
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında yeni gelişme. Teleferik faciasında tutuklanmıştı
'Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi' Teleferik kazası soruşturmasında tutuklanan CHP’li Başkanın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika... Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı
Antalya’daki teleferik kazası sonrası ilk rapor açıklandı. Kazanın nedenleri tek tek sıralandı
Teleferik kazasında ihmal. İş güvenliği uzmanı açıkladı
Son Haberler
Etten daha ucuza gelen ıstakozları buldu. Herkes en az 1 kilo alıyor Gündem
Etten daha ucuza gelen ıstakozları buldu. Herkes en az 1 kilo alıyor
Yalova’da yüz binlerce adet dolu makaron ele geçirildi Yerel Haberler
Yalova’da yüz binlerce adet dolu makaron ele geçirildi
Samsun’da FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişiye adli kontrol Gündem
Samsun’da FETÖ’den gözaltına alınan 4 kişiye adli kontrol
Acun Ilıcalı Sinan Engin'i transfer etti Spor
Acun Ilıcalı Sinan Engin'i transfer etti
Deprem nedeniyle boşaltılan tarihi han, 1 milyar TL’yi aşkın fiyatla satışta Gündem
Deprem nedeniyle boşaltılan tarihi han, 1 milyar TL’yi aşkın fiyatla satışta
Trafik akışını engelleyen sürücülere ceza yağdı Yerel Haberler
Trafik akışını engelleyen sürücülere ceza yağdı
Restoran kuryesi öldürüldü, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Restoran kuryesi öldürüldü, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı