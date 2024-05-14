Antalya'daki teleferik faciasında yeni gelişme!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 7 Mayıs’ta sunulan 36 sayfalık iddianame, inceleme sürecinin ardından kabul edildi.

12 Nisan’da Sarısu bölgesindeki teleferik tesisinde meydana gelen kaza sonucu, hasar gören bir kabinin düşmesiyle bir kişi hayatını kaybetti, içinde bulunan yedi kişi -iki çocuk dahil- yaralandı. Diğer kabinlerde bulunan on bir kişi ise önlem amacıyla hastaneye sevk edildi. Sistem durduğu için havada mahsur kalan yüz yetmiş dört kişi, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen yaklaşık yirmi iki buçuk saatlik bir operasyonla kurtarıldı.

Kaza ile ilgili tutuklanan on dört şüpheliden, Kepez Belediye Başkanı ve eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz, A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. dahil beş kişi tutuklandı. Diğer sekiz şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.T. savcılık kararıyla serbest kaldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Mesut Kocagöz dahil beş tutuklu sanık hakkında, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından yirmi yedişer yıl hapis cezası isteniyor.