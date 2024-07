Trump’ı vuran silah ortaya çıktı. 16 milyon Amerikalıda var

ABD’de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump Pensilvanya eyaletindeki mitingde suikast girişimine maruz kaldı. Trump, saldırıda kulağından yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi öldürülürken saldırıda mitingi izleyen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Trump, saldırının hemen ardından yumruğunu havaya kaldırarak ‘Dövüş’ diye bağırdı. Saldırının gerçekleştiği miting alanında büyük panik yaşandı. Gizli Servis, Trump’ı miting sonrası alandan çıkardı.

Suikast girişimi sonrası Trump’ın güvenliğinden sorumlu olan Gizli Servis’e ‘güvenlik zafiyeti’ tepkileri yükseldi. Tanıkların ifadeleri de güvenlik zafiyeti eleştirilerinin kanıtı oldu.

Suikast girişimi ile ilgili soruşturmayı yürüten FBI saldırıyı gerçekleştiren kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. Suikast girişimi ile ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH ORTAYA ÇIKTI

Trump’a yönelik gerçekleşen suikast girişiminde kullanılan silah ortaya çıktı. ABD basınında çıkan bilgilere göre öldürülen saldırgan Crooks, suikast girişiminde AR-15 tipi yarı otomatik tüfek kullandı. Saldırgan, AR-15 tipi tüfekle miting alanını gören bir çatıdan ateş etmişti.

Suikast girişiminde kullanılan silah, başta askeri amaçla üretilse de silah üreticilerinin kendi versiyonlarını üretmesiyle birlikte çok sayıda eve girdi

16 MİLYON AMERİKALI BU SİLAHI KULLANIYOR

2022’de yapılan bir araştırmaya göre AR-15 tipi yarı otomatik tüfek her 20 yetişkinin birinde bulunuyor. Söz konusu veriye göre, yaklaşık 16 milyon Amerikalının evinde bu tüfekten bulunuyor.

Yapılan araştırmalara göre söz konusu tüfek genellikle 4-65 yaş arası Cumhuriyetçi Parti destekçisi beyaz erkeklerde bulunuyor.

2,97 kilogram ağırlığındaki tüfeğin 457 metre menzili bulunuyor. Trump’a yönelik suikast girişiminde saldırgan yaklaşık 130 metre uzaktan ateş etmişti. Tüfekten çıkan mermi 6 futbol sahası kadar mesafeyi 1 saniyede geçebiliyor.

Merminin göğüs boşluğuna isabet etmesi durumunda akciğer dokusunu parçalayabileceği, sinirlere ve damarlara zarar verebileceği öğrenildi. Ayrıca merminin çıktığı yerde büyük bir yaralanmaya sebep olduğu belirtiliyor.

ABD’DE HER 3 YETİŞKİNDEN BİRİNDE SİLAH VAR

Yapılan araştırmalar, ABD’deki bireysel silahlanmanın ne kadar korkunç boyutlara geldiğini gösteriyor. Ülkede sivillerin toplam 393 milyon ateşli silaha sahip olduğu tahmin edilirken her 3 yetişkinden birinde en az 1 ateşli silah olduğu öğrenildi. Suikast girişimine uğrayan Trump ve diğer Cumhuriyetçileri bireysel silahlanmayı savunuyor. ABD’de her yıl on binlerce kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybediyor.