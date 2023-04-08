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Almanya’da Türk taksici aracında boğazı kesilmiş halde bulundu. Ülkede taksilerde kamera bulunmuyor

Almanya’da taksicilik yapan bir Türk, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Taksicinin ağabeyi ülkede kişisel haklar nedeniyle taksilerde kamera olmadığını hatırlattı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 15:07
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Almanya’da Türk taksici aracında boğazı kesilmiş halde bulundu. Ülkede taksilerde kamera bulunmuyor

Almanya’da Türk taksici aracında boğazı kesilmiş halde bulundu. Ülkede taksilerde kamera bulunmuyor
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GerçekGündem’de yer alan habere göre, Almanya’nın Berlin şehrinde iki gün önce, Almanya doğumlu olan 2 çocuk babası 49 yaşındaki Mustafa Akan, yabancı uyruklu olduğu düşünülen bir müşteriyi aracına aldı.

7 kilometre sonra Mustafa Akan’ın taksinin yanında boğazı kesilmiş olarak yerde yatan cesedi bulundu. Alman polisi cinayeti işlediği ileri sürülen katil ya da katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

“ARAÇLARDA TAKSİ YOK”
Alman Anayasası’na göre kişisel haklardan dolayı taksilerde kameranın olmadığını hatırlatan taksicinin ağabeyi Murat Akan, "Bu yüzden katilin kim olduğu ve neden bu vahşetin gerçekleştiği şu an bilinmiyor. Zaten Alman yetkililerden çok net bilgi de alamıyoruz. Ama araştırdıklarını ailemize söylüyorlar. Kardeşimiz insan ilişkileri iyi olan, düşmanı olmayan biriydi" diye konuştu.

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