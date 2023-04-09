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Taksi sürücüleri turistleri mağdur etti

Bir taksi sürücüsü yabancı olduklarını fark ettiği 2 yolcudan birkaç kilometre için 385 TL istemesi üzerine turist polisleri yaklaşık 5 bin lira ceza kesti.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 01:15
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Taksim'de taksi sürücüleri yine turistleri mağdur etti

Taksi sürücüleri turistleri mağdur etti
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Yolcuları yolda bırakan, almayan ve fahiş ücret isteyen taksi sürücüleri her gün yeni bir olayla gündeme geliyor. Özellikle yabancı ve yol bilmeyen vatnadaşlardan fahiş ücret isteyen sürücülere bir yenisi eklendi.

Dolmabahçe'den Taksim'e gitmek isteyen Arjantinli çift, taksiye bindi. Bindikleri taksinin şoförü, birkaç dakikalık mesafe için çiftten 385 lira istedi.

10 KAT FAZLA ÜCRET TALEP ETTİ

Çift şoförün yaklaşık 10 kat fazla ücret talep ettiğini fark etti. Bunun üzerine tepki gösteren çift ve taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Taksim'e gelince meydanda turizm polisini gören çift, şoförden şikayetçi oldu.

Taksi şoförü Murat Akpolat'ın evraklarını inceleyen polis, takside arama yaptı.

5 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Yaklaşık 5 bin lira ceza kesilen Murak Akpolat'ın ehliyetine de 20 gün süreyle el konuldu.

Taksi ise çekiciyle kapalı otoparka götürüldü.

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