Almanya’da üç camiye çirkin saldırı. Yakılmış Kur’an-ı Kerim sayfaları ve domuz yağı…

Berlin’de DİTİB’e bağlı 3 camiye posta yoluyla ırkçı ve hakaret içeren zarflar gönderildi. Zarflarda yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz yağı bulundu. Cami yöneticileri polise haber verdi.

KAYNAK: AA
Almanya’da üç camiye çirkin saldırı. Yakılmış Kur’an-ı Kerim sayfaları ve domuz yağı…

DİTİB Berlin Eyalet Birliği Başkanı Yakup Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün Reinickendorf ilçesindeki Koca Sinan Camisi’ne, bugün de Charlottenburg semtindeki Osman Gazi Camisi’ne ve Neukölln ilçesindeki Muradiye Camisi’ne zarflar geldiğini söyledi. Ayar, zarflardan, ırkçı ifadelerin ve Müslümanların kutsallara hakaret içeren söylemlerin yazılı olduğu kağıtlar ile yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz yağının çıktığını ifade etti.

Müslümanlar endişeli

Ayar, bundan kısa süre önce de Şehitlik Camisi’ne de ırkçı saldırının yapıldığı bilgisini paylaşarak, “Biz Müslümanlar olarak bu saldırılardan endişe duyuyoruz. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz kaygı ve korku içinde.” dedi. Ayar, Almanya’da 5 milyonun üzerinde Müslüman’ın yaşadığına işaret ederek, “Biz yetkililerden Müslümanlara ve ibadethanelere sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Bu olayların bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Ayar, ibadethanelerin hedef haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Camilerimizin ırkçı saldırılara maruz kalması bizi üzüyor ve endişelendiriyor. Yetkilileri, toplumun bölünmesine, parçalanmasına, Müslümanların ötekileştirilmesine karşı durmaya çağırıyoruz. Açık bir şekilde dayanışma göstermelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Almanya’da son haftalarda camilere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.

Öne Çıkanlar
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Bir hafta önce de yıldırım çarpmıştı. İnşaattan düşüp öldü Gündem
Bir hafta önce de yıldırım çarpmıştı. İnşaattan düşüp öldü
Djiku Fenerbahçe'ye neden geldiğini açıkladı Spor
Djiku Fenerbahçe'ye neden geldiğini açıkladı
Depreme canlı yayınında yakalandılar. Çığlıklar stüdyoyu inletti Yaşam
Depreme canlı yayınında yakalandılar. Çığlıklar stüdyoyu inletti
Balıkesir’de 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı Gündem
Balıkesir’de 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın bağlaması Erdoğan'a hediye edildi Gündem
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın bağlaması Erdoğan'a hediye edildi
29 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında 2 yaralı kurtarılamadı Gündem
29 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında 2 yaralı kurtarılamadı
Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti. Ağaca asılı halde bulundu Gündem
Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti. Ağaca asılı halde bulundu