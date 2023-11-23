Almanya’da üç camiye çirkin saldırı. Yakılmış Kur’an-ı Kerim sayfaları ve domuz yağı…

DİTİB Berlin Eyalet Birliği Başkanı Yakup Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün Reinickendorf ilçesindeki Koca Sinan Camisi’ne, bugün de Charlottenburg semtindeki Osman Gazi Camisi’ne ve Neukölln ilçesindeki Muradiye Camisi’ne zarflar geldiğini söyledi. Ayar, zarflardan, ırkçı ifadelerin ve Müslümanların kutsallara hakaret içeren söylemlerin yazılı olduğu kağıtlar ile yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz yağının çıktığını ifade etti.

Müslümanlar endişeli

Ayar, bundan kısa süre önce de Şehitlik Camisi’ne de ırkçı saldırının yapıldığı bilgisini paylaşarak, “Biz Müslümanlar olarak bu saldırılardan endişe duyuyoruz. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz kaygı ve korku içinde.” dedi. Ayar, Almanya’da 5 milyonun üzerinde Müslüman’ın yaşadığına işaret ederek, “Biz yetkililerden Müslümanlara ve ibadethanelere sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Bu olayların bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Ayar, ibadethanelerin hedef haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Camilerimizin ırkçı saldırılara maruz kalması bizi üzüyor ve endişelendiriyor. Yetkilileri, toplumun bölünmesine, parçalanmasına, Müslümanların ötekileştirilmesine karşı durmaya çağırıyoruz. Açık bir şekilde dayanışma göstermelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Almanya’da son haftalarda camilere yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.