Avcılardan kaçan domuz sürüsü aç ayıların saldırısına uğradı

Bilecik’te avcılardan kaçan domuz sürüsü ayıların saldırısına uğradı. o anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Avcılardan kaçan domuz sürüsü aç ayıların saldırısına uğradı

Pazaryeri ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken yiyecek arayan domuz sürüsü avcılardan kaçmaya çalışıp ayılara yem oluyordu.

AYILAR DOMUZ SÜRÜSÜNE SALDIRDI

Bozcaarmut köyüne 2,5 kilometre uzaklıkta Kırıklık mevkiinde bahçesindeki kameralardan kar yağışını seyretmek isteyen emekli öğretmen Ali Özer bahçesinde avcılardan kaçan domuz sürüsünü gördü. Domuzlar sürü halinde bahçesinden geçerken bu sefer aç ayılar domuz sürüsüne saldırdı. Yaşananlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

aw086025-01-1.jpg

aw086025-02-1.jpg

İlgili Haberler
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı
Almanya’da üç camiye çirkin saldırı. Yakılmış Kur’an-ı Kerim sayfaları ve domuz yağı…
Erzincan'da 4 nala koşan domuz sürüsü görüntülendi
Erzincan'da 4 nala koşan domuz sürüsü görüntülendi
Yiyecek bulamayan domuz sürüsü yola indi
Yiyecek bulamayan domuz sürüsü yola indi
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Quaresma'dan Ballon d'Or itirafı: Kazanabilirdim Spor
Quaresma'dan Ballon d'Or itirafı: Kazanabilirdim
İzmir için kritik yağış uyarısı. Bu kez çok daha kuvvetli geliyor Gündem
İzmir için kritik yağış uyarısı. Bu kez çok daha kuvvetli geliyor
Müge Anlı'nın gelin görümce fotoğrafı gündem oldu. Her gören aynı şeyi söyledi Magazin
Müge Anlı'nın gelin görümce fotoğrafı gündem oldu. Her gören aynı şeyi söyledi
Bakan Şimşek’in 5 aylık yönetiminde Hazine'nin borcu 1 buçuk trilyon lira arttı Ekonomi
Bakan Şimşek’in 5 aylık yönetiminde Hazine'nin borcu 1 buçuk trilyon lira arttı
Tek ekrandan E-Ticaret yönetimi Teknoloji
Tek ekrandan E-Ticaret yönetimi
AKP’den ittifak çıkışı. 'İhtiyacımız yok' Gündem
AKP’den ittifak çıkışı. 'İhtiyacımız yok'
Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı Gündem
Uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı