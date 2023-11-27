Avcılardan kaçan domuz sürüsü aç ayıların saldırısına uğradı

Pazaryeri ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken yiyecek arayan domuz sürüsü avcılardan kaçmaya çalışıp ayılara yem oluyordu.
AYILAR DOMUZ SÜRÜSÜNE SALDIRDI
Bozcaarmut köyüne 2,5 kilometre uzaklıkta Kırıklık mevkiinde bahçesindeki kameralardan kar yağışını seyretmek isteyen emekli öğretmen Ali Özer bahçesinde avcılardan kaçan domuz sürüsünü gördü. Domuzlar sürü halinde bahçesinden geçerken bu sefer aç ayılar domuz sürüsüne saldırdı. Yaşananlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
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