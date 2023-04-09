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Depolama tesislerinde yangın: 140 kişi tahliye edildi

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşanan yangın nedeniyle zehirli gaz ihtimaline karşı 140 kişi bölgeden tahliye edildi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 15:17
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Almanya'da yangın

Depolama tesislerinde yangın: 140 kişi tahliye edildi
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Almanya'nın liman kenti Hamburg'da çoğunlukla Afganların ve Türklerin ikinci el eşya sattıkları iş yerlerinin bulunduğu Billstr Caddesi'ndeki bir depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Küçük bir yangın olarak nitelendirilen olay, dumanların gökyüzünü kaplamasının ardından büyüdü.

140 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çevre semtlerde yaşayan insanların cep telefonlarına acil durum mesajı gönderilerek evlerinden çıkmamaları, ayrıca camları ve klimaları açmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Dumanlar rüzgarın etkisiyle 3-4 kilometre mesafedeki şehir merkezine doğru ilerledi. Polis, zehirli gaz ihtimaline karşı en az 140 kişiyi bölgeden tahliye etti. Olay yerinde görev yapan polis ve itfaiye ekipleri de özel maskeler taktı.

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Hamburg itfaiyesi, Rothenburgsort Mahallesi'nde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. S21 tren istasyonu tedbirler çerçevesinde kapatılırken, bu istasyondan geçecek tren seferleri de iptal edildi.

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