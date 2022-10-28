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  • Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 10,4'le son 71 yılın zirvesine çıktı.

Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 10,4'le son 71 yılın zirvesine çıktı.

Almanya'da enflasyonun ibresi yukarı yönlü çıkmaya devam ediyor. Almanya'da enflasyon Türkiye'nin 8,5'da biri yani yüzde 10,4 çıktı. Bu da son 71 yılın zirvesi olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 15:29
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Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 10,4'le son 71 yılın zirvesine çıktı.

Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 10,4'le son 71 yılın zirvesine çıktı.
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Almanya'da enflasyon tavan yapmaya devam ediyor. Almanya'da açıklanan nihai veriler, enflasyonun pahalı enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 10'a çıktığını teyit etti ve açıklanan rakam yüzde 10,4 oldu. Enflasyon 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşsa da çıkan rakam Türkiye'deki enflasyonun 8,5'ta biri kadardı. "Ah bir de bu enflasyonu bize sorun" sözleri akıllara geldi. 

Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, ekimde 10,4'e çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek orana ulaştı. Enflasyon, Aralık 1951'de yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Enflasyona ilişkin beklenti, ekimde yüzde 10,1'e yükselmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,9 yükseldi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 43 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 20,3 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Hizmetlerde artış yüzde 4 oldu.

AB uyumlu TÜFE de ekimde aylık bazda yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 11,6 yükseldi.

Destatis açıklamasında, rekor enflasyonun, Rusya-Ukrayna savaşı ve artan enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirtilerek, "Özellikle enerji fiyatları, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana önemli ölçüde arttı ve yüksek enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkisi oldu." denildi.

Açıklamada, artan maliyetler ve tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle belirli bir döngü içinde gerçekleşen fiyat artışlarının da enflasyondaki artışta etkili olduğu belirtilerek, ısınma konusundaki vergi indiriminin ise muhtemelen enflasyonda aşağı yönlü etkili olduğu bildirildi.

 

 

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