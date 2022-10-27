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Almanya aralık ayında vatandaşlarından doğal gaz faturası almayacak

Alman hükümeti, doğal gaz aboneleri için milyarlarca euroluk acil yardım programı başlatıyor. Aboneler aralık ayı faturalarından muaf tutulacak.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 18:06
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Almanya'da hükümet aralık ayında vatandaşlarından doğal gaz faturası almayacak

Almanya aralık ayında vatandaşlarından doğal gaz faturası almayacak
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Evrensel’de yer alan habere göre Almanya'da Federal Hükümet, doğal gaz aboneleri için milyarlarca avro değerinde bir acil yardım programı başlatıyor. Buna göre gaz müşterileri aralık ayında taksit ödemelerinden muaf tutulacak.

İLK ADIM ATILDI

Konuyla ilgili düzenleme için Ekonomi Bakanlığı departmanlar arası koordinasyonu başlattı. Böylece hükümet tarafından atanan Gaz Uzmanlar Komisyonun önerilerinin uygulanması için ilk adım atılmış olacak.

"Acil yardımın paketinin" 2022 yılında artan enerji faturalarını telafi etmesi ve önümüzdeki ilkbaharda planlanan gaz fiyatı freninin devreye girmesine kadar geçen süreyi kapatması bekleniyor. Kiracılar, yıllık faturalarının bir parçası olarak alacakları yardımların tahmini miktarı hakkında ilgili bilgilendirilecek.

MİLYARLARCA EORULUK MALİYET

Hükümet kaynaklarına göre, uygulama birkaç milyar avroya mal olacak. Finansman, yeni kurulan Ekonomik İstikrar Fonu'ndan sağlanacak. Federal Hükümet, 200 milyar Euro’ya varan bu fon ile yüksek enerji fiyatlarının tüketiciler ve şirketlere sonuçlarını hafifletmek istiyor.

Acil yardıma dair yasa tasarısı, 2 Kasım'da Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilecek.

Doğal gaz toptan satış fiyatları son dönemde gerilemiş olsa da geleceği belirsizliğini koruyor.

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kamu
27.10.2022 19:04
eee normal almanya bizi kıskanıyor  
 
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