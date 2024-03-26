Almanya'da yoksul sayısı 1 milyon arttı

Kaynak: AA
Almanya'da yoksul sayısı 1 milyon arttı
Almanya’da 2022 yılında, COVID-19 salgını öncesine kıyasla yoksul insan sayısının yaklaşık 1 milyon artarak 14,2 milyona çıktığı rapor edildi.

Paritaetische Wohlfahrtsverband tarafından yayınlanan "Yoksulluk Raporu"na göre, 2021’de nüfusun yüzde 16,6’sı yoksulluk sınırı altında yaşarken, bu oran 2022’de yüzde 16,8’e yükseldi.

Ülkede yoksulluk oranı 2006’dan bu yana artış göstermekte olup, 2022’de pandemi öncesi 2019’a göre neredeyse 1 milyon, 2006’ya göre ise 2,7 milyon daha fazla insan yoksulluktan etkilendi.

Çocuk ve gençler arasındaki yoksulluk oranı yüzde 21,8 ile rekor bir seviyeye ulaşmış, tek ebeveynli ailelerde bu oran yüzde 43,2 olarak belirlendi.

Alman hükümetine, yoksulluğu azaltmak için kararlı politikalar benimseme çağrısı yapılmış, asgari ücretin saat başına 15 avro olması, emeklilik gelirlerinin iyileştirilmesi, çocuk bakım hizmetlerinin genişletilmesi ve çocuklar için temel bir sigorta sistemi önerilmişti.

Schneider, eyaletler arası yoksulluk oranlarında farklılıklar olduğunu ve 2023’te yoksulluk oranlarında bir düzelme işareti olmadığını belirtildi. Rapor, çocuksuz bir hane için aylık 1.186 avro, 14 yaş altı çocuğu olan bekar ebeveynler için ise 1.542 avro altındaki gelirleri yoksulluk sınırı olarak tanımlandı.

Son Haberler
Ahmet Çakar'dan Erdoğan'a çağrı 'Tayyip bey Sn. Cumhurbaşkanım' diyerek seslendi Spor
Ahmet Çakar'dan Erdoğan'a çağrı 'Tayyip bey Sn. Cumhurbaşkanım' diyerek seslendi
Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi Gündem
Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi
Dilan Polat'ın çalışanı Şule'nin Özbekistan'da gece kulübü açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü Video
Dilan Polat'ın çalışanı Şule'nin Özbekistan'da gece kulübü açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü
Bir kullanıcı yapay zekayı kullanarak Büyük İstanbul depremini resmetti Video
Bir kullanıcı yapay zekayı kullanarak Büyük İstanbul depremini resmetti
Zafer Partisi'nde istifa depremi. İl başkanı dahil onlarca yönetici istifa etti Gündem
Zafer Partisi'nde istifa depremi. İl başkanı dahil onlarca yönetici istifa etti
Arturs Zagars: Moralim yerinde Spor
Arturs Zagars: Moralim yerinde
Zaha geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı Spor
Zaha geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı