Almanya'da yoksul sayısı 1 milyon arttı

Paritaetische Wohlfahrtsverband tarafından yayınlanan "Yoksulluk Raporu"na göre, 2021’de nüfusun yüzde 16,6’sı yoksulluk sınırı altında yaşarken, bu oran 2022’de yüzde 16,8’e yükseldi.

Ülkede yoksulluk oranı 2006’dan bu yana artış göstermekte olup, 2022’de pandemi öncesi 2019’a göre neredeyse 1 milyon, 2006’ya göre ise 2,7 milyon daha fazla insan yoksulluktan etkilendi.

Çocuk ve gençler arasındaki yoksulluk oranı yüzde 21,8 ile rekor bir seviyeye ulaşmış, tek ebeveynli ailelerde bu oran yüzde 43,2 olarak belirlendi.

Alman hükümetine, yoksulluğu azaltmak için kararlı politikalar benimseme çağrısı yapılmış, asgari ücretin saat başına 15 avro olması, emeklilik gelirlerinin iyileştirilmesi, çocuk bakım hizmetlerinin genişletilmesi ve çocuklar için temel bir sigorta sistemi önerilmişti.

Schneider, eyaletler arası yoksulluk oranlarında farklılıklar olduğunu ve 2023’te yoksulluk oranlarında bir düzelme işareti olmadığını belirtildi. Rapor, çocuksuz bir hane için aylık 1.186 avro, 14 yaş altı çocuğu olan bekar ebeveynler için ise 1.542 avro altındaki gelirleri yoksulluk sınırı olarak tanımlandı.