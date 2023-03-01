Almanya'dan depremzedeler için “kolay vize”: İltica başvurusu yapılabilir

Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de can kaybına neden olan depremlerin ardından Alman hükümeti ve Berlin eyalet yetkilileri harekete geçti.

Almanya'da yakın akrabası bulunan depremzedelerin ülkeye kabulünün hızlandırılması için kolaylaştırılmış vize uygulaması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kolaylaştırılmış vize konusundaki kafa karışıklıklarını gidermek için Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu Derneği (TBB), Berlin Eyaleti Göçmen Bürosu Müdürü Engelhard Mazanke ile bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

SADECE ALMANYA İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Göçmen Bürosu Müdürü Mazanke, konuşmasına kolaylaştırılmış vizenin aslında o kadar basit şekilde edinilemeyeceğini söyleyerek başladı.

Mazanke, kolaylaştırılmış, hızlandırılmış vizeden, hiçbir bürokratik işlem olmadan, kontrol edilmeden yürüyecek bir prosedürün anlaşılmaması gerektiğini söyledi. Şu an öngörülen prosedür gereği, Türkiye'den gelecek şahısların birinci ve ikinci dereceden pasaportu olan akrabalar olması gerekiyor. Sadece Almanya için geçerli olacak ve süresi uzatılmayacak olan vizeler 90 gün için verilecek. Ayrıca gelecek şahsın sicili temiz olmalı, yani daha önce herhangi bir sebepten dolayı Almanya'dan sınır dışı edilmiş olmamalı.

TÜM MASRAFLAR DAVET EDEN KİŞİ TARAFINDAN KARŞILANACAK

Mazanke'ye göre, Türkiye'den depremzede yakınını Almanya'ya davet eden kişilerin öncelikle yeterli miktarda aylık gelire ya da banka hesabında gelecek her bir bireye göre değişecek miktarda parası bulunması gerekiyor.

Almanya'ya gelen depremzedeler için 90 günlük sağlık sigortası primi de yaptırılması zorunlu tutuluyor. Davet eden kişi, gelen yakınlarının Almanya'da kaldıkları süre boyunca bütün masraflarını üstleneceğini taahhüt edecek.

Ancak, verilecek 3 aylık vize, gelecek şahıs için sosyal hiçbir hak içermediği gibi devletin sosyal yardımlarından ve ücretsiz sağlık sigortasından da yararlanmayı kapsamıyor. Bu çerçevede, sosyal yardımla geçinenler akrabalarını davet edemiyor.

İLTİCA BAŞVURUSU YAPABİLİRLER

Türkiye'den Almanya'ya gelen depremzede 90 günlük vizenin bitiminden sonra Almanya'da kalmaya devam ederek sosyal yardımdan faydalanırsa, sosyal yardım kurumu bu parayı, davet eden kişiden isteyecek. Şayet davet edilen akraba vize bitiminden sonra Almanya'da iltica başvurusunda bulunursa, yine 5 yıl boyunca şahsı davet eden kişi tüm masraflarını karşılamak zorunda kalacak.

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK”

Toplantının ardından konuşan TBB sözcüsü Demir, vize kolaylığı konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı. Gerçekte elle tutulur bir kolaylık göremediklerini söyleyen Demir, “Burada 2 türlü vize konuşuldu. İlk olarak aile birleşimi çerçevesinde yakın aile üyelerini, örneğin reşit olmayan çocuğunu ve eşini getirme ki sürekli kalabilme durumu oluyor. İkinci olarak ise Schengen vizesi çerçevesinde 90 günü geçmeyecek şekilde verilecek olan vizeyi konuştuk. Burada bugünkü toplantının sonucunda çok büyük bir kolaylığın olmadığını tespit ettik. Bu çerçevede 5 gün içerisinde vizenin verileceği konuşuldu. Onun dışında yine belli formalitelerin yerine getirilmesi gerekiyor. Verpflichtungserklrung (sorumluluk beyanı) denilen bir belgenin alınması gerekiyor. Bunun için de yeterli gelire sahip olunması gerekiyor ki birinci ve ikinci dereceden akrabalar getirilebilsin. Bir kolaylık var. Daha önce ikinci dereceden akraba için örneğin kız kardeşim için bu vizeyi alabilmem mümkündü. Şimdi kız kardeşimin eşini ve reşit olmayan çocuklarını da getirebiliyorum; ikinci derece akrabalık uygulaması kapsamında. Burada bir kolaylık var. Ama onun dışında biraz hayal kırıklığı oldu. Çünkü kamuoyunda çokça yer alan vize kolaylığının, aslında çok da büyük bir kolaylık getirmediğini öğrenmiş olduk. Şartlar tabii ki çok ağır. Bu beyanın alınması gerekiyor. Belli şartların burada yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye'den getirilecek insanın deprem bölgesinde olduğunu ispatlaması ve birinci-ikinci derece akraba olduğunu ispatlaması gerekiyor. Buradaki insanın da belirli bir gelire sahip olması gerekiyor. En büyük engel bence bu. Burada sosyal yardım alıyorsam bir yakınımı getiremiyorum" dedi.