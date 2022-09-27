Almanya’dan Erdoğan’a hakaret. Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama geldi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerini en şiddetli şekilde kınadı.

Bilgiç, Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, "Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin, Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadelerinin adı geçen parlamento başkan yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksun olduğunu vurgulayan Bilgiç, bu yakışıksız ifadelerin esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir verdiğini ve bayağılığını gözler önüne serdiğini kaydetti.

Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki

Bilgiç, "Bu konudaki güçlü tepkimiz, bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir." ifadesini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Alman basınında çıkan haberlere göre Kubicki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "lağım f…." diyerek hakaret etmişti. DW Türkçe'ye konuşan Kubicki, "Ben Sayın Erdoğan'ı, Aşağı Sakonya Eyaleti'ndeki bir seçim etkinliğinde ufak bir bölüme değinirken 'lağım faresi' olarak niteledim. Lağım f… küçük, sevimli, ama aynı zamanda akıllı ve kurnaz bir varlıktır. Bu nedenle de pek çok çocuk hikayesinde ana kahraman olarak da görülür. 'Kanal f… Kalle' ve 'Ratatouille' kitaplarında mesela" dedi.