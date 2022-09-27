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Almanya’dan Erdoğan’a hakaret. Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama geldi

Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren ifadeleri Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:33
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Almanya’dan Erdoğan’a hakaret. Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama geldi

Almanya’dan Erdoğan’a hakaret. Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama geldi
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerini en şiddetli şekilde kınadı.

Bilgiç, Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, "Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin, Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadelerinin adı geçen parlamento başkan yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksun olduğunu vurgulayan Bilgiç, bu yakışıksız ifadelerin esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir verdiğini ve bayağılığını gözler önüne serdiğini kaydetti.

Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki

Bilgiç, "Bu konudaki güçlü tepkimiz, bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir." ifadesini kullandı.

NE DEMİŞTİ?
Alman basınında çıkan haberlere göre Kubicki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "lağım f…." diyerek hakaret etmişti. DW Türkçe'ye konuşan Kubicki, "Ben Sayın Erdoğan'ı, Aşağı Sakonya Eyaleti'ndeki bir seçim etkinliğinde ufak bir bölüme değinirken 'lağım faresi' olarak niteledim. Lağım f… küçük, sevimli, ama aynı zamanda akıllı ve kurnaz bir varlıktır. Bu nedenle de pek çok çocuk hikayesinde ana kahraman olarak da görülür. 'Kanal f… Kalle' ve 'Ratatouille' kitaplarında mesela" dedi.

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Catal
27.09.2022 16:49
Niçin onada dava açmadınız. Avrupa mahkemelerine dava açsaydınız Türkiye de herkese yaptığınız gibi  
 
Yurttas
27.09.2022 16:49
Soru şu kendi halkına hakaret eden birini halk nasıl savunabilir.  
 
Deli İbrahim
27.09.2022 16:45
Hayır, en kötüsü Trump'ın mektubuydu.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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