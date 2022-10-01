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Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'nın ilhak kararına tepki. Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı yaptığı resmi açıklamayla ilhak kararına dair şunları söyledi: “Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.”

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 01:23
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Rusyanın Ukraynanın Donetsk Luhansk Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesi kararına Dışişleri Bakanlığından ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'nın ilhak kararına tepki. Kabul edilemez
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Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 

"İLHAK KARARINI REDDEDİYORUZ"

2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz. 

Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz.” (İHA)

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misafir
1.10.2022 01:25
usulen kınayalım bakalım.  
 
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