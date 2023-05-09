Almanya'dan Pekin'e 'Rusya' uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Pekin'i Rusya'ya uygulanan yaptırımları baltalamaması konusunda uyardı.

Almanya'dan Pekin'e 'Rusya' uyarısı

(AA) Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'de Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gerek sivil gerek savaş ekipmanı olarak kullanılabilen malların Çin tarafından Rusya'ya temin edilmemesi gerektiğini vurgulayan Baerbock, Alman hükümetinin Çin'den "şirketleri üzerinde gerekli etkiyi göstermesini" beklediğini söyledi.

Baerbock, şu anda Brüksel'de Rusya'ya karşı yeni bir Avrupa Birliği (AB) yaptırım paketinin görüşüldüğüne dikkat çekerek bu yaptırımların baltalanmamasının önemine vurgu yaptı.

"BELİRLEYİCİ ROL OYNAYABİLİR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırılarını da eleştiren Baerbock, Çin'in BM Güvenlik Konseyinin daimi bir üyesi olarak Ukrayna savaşının sona erdirilmesinde belirleyici rol oynayabileceğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang da Çin ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak uluslararası ve bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını, çok taraflı çerçevede koordinasyonu güçlendirmeye odaklandıklarını, çevreyi koruma ve biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi.

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