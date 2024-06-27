Almanya’dan vatandaşlık için garip şart. Kabul etmeyen Alman vatandaşı olamayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’dan vatandaşlık için garip şart. Kabul etmeyen Alman vatandaşı olamayacak

Almanya’dan vatandaşlık için garip şart ortaya çıktı. Söz konusu şartı kabul etmeyenlerin Alman vatandaşı olamayacakları öğrenildi.

Alman vatandaşı olmak isteyenlere sunulan garip şart tüm dünyada gündem oldu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser yaptığı açıklamada yeni vatandaşlık kanununda "İsrail'in var olma hakkını kabul etme" şartının bulunduğunu söyledi.

Feaser, vatandaşlık için yapılan teste Antisemitizm, İsrail devletinin var olma hakkı ve Almanya’daki Yahudi yaşamı konularında sorular eklendiğini söyledi. Bakan Feaser, Alman değerlerini savunmayanların Alman pasaportu alamayacağını sözlerine ekledi.

Almanya’nın yaptığı son düzenlemeye kimse anlam veremezken, İsrail’in Gazze’de büyük bir insanlık dramına neden olduğu dönemde yapılması dikkat çekti. Almanya, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına koşulsuz destek veriyor.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 38 bin Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 84 bin 700 kişi yaralandı. Güney Afrika'nın açtığı bir dava kapsamında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor

Bu bağlamda, Almanya'nın yeni vatandaşlık kanunundaki bu şart, insan haklarına aykırı olarak değerlendiriliyor ve özellikle Gazze'de 38 binden fazla sivilin öldüğü bir dönemde böyle bir düzenlemenin getirilmesi, uluslararası hukuk ve insan hakları savunucuları tarafından eleştiriliyor.

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