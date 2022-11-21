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Almanya'nın dev hava yolu şirketi 20 bin kişiyi işe alacak

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Kovid-19 krizi sonrası büyümeye odaklanarak 20 bin yeni çalışanın işe alımı için kampanya başlatıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:54
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Almanya'nın dev hava yolu şirketi 20 bin kişiyi işe alacak

Almanya'nın dev hava yolu şirketi 20 bin kişiyi işe alacak
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Lufthansa'dan yapılan açıklamada, 45'ten fazla alanda 20 bin yeni çalışanın işe alımı için bugün Almanya genelinde kampanya başlatıldığı belirtildiği

Açıklamada, yeni işe alımların Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana ve Brüksel'deki şehirlerin yanı sıra Hamburg'daki teknoloji merkezinde olacağı ifade edildi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın yeni işe alım planının, şirketin Kovid-19 krizinde işten çıkarmaların ardından gelmesi dikkati çekti.

Lufthansa Group'un eylül ayı sonunda 107 bin çalışanı bulunuyordu.Şirket eylülde yeni uçak dahil olmak üzere ekipman ve bilgi teknolojilerine milyarlarca dolarlık yatırımın planlandığını da duyurmuştu.

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