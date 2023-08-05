Almanya’yı dolu vurdu, yollar kar küreme araçlarıyla temizlendi

İHA'nın haberine göre; yaklaşık 30 santimetre kalınlığında biriken dolu nedeniyle yollar beyaza büründü, drenaj sistemleri tıkandı, garajlar ve bodrum katları su bastı. Belediye yetkilileri ve itfaiye ekipleri temizlik çalışmalarına başlarken, vatandaşlar ve kuryeler zor anlar yaşadı.

Dolu yağışı 30 santimetre kalınlığında birikti

Reutlingen şehrinde dün akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı, kısa sürede şehri beyaz bir örtüyle kapladı. Belediye yetkilileri, dolunun yerde 30 santimetre kalınlığında ulaştığını açıkladı. Dolu nedeniyle yürümekte zorlanan vatandaşlar, evlerine ve iş yerlerine ulaşmakta güçlük çekti. Bazı kuryeler de motosikletlerini çalıştırmakta sıkıntı yaşadı.

Drenaj sistemleri tıkandı, garajlar ve bodrum katları su bastı

Şiddetli dolu yağışı, drenaj sistemlerinin tıkanmasına ve suyun yer altındaki garajlara ve bodrum katlarına akmasına neden oldu. Belediye yetkilileri, su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yaklaşık 250 itfaiye eri bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

Yollar kar küreme araçlarıyla temizlendi

Dolu yağışının durmasının ardından yollar kar küreme araçlarıyla temizlendi. Belediye yetkilileri, yolların trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede bugün de sağanak yağış beklendiğini duyurdu.