Alnının akıyla deyimi ne anlama geliyor?

Alnının akıyla deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işin ya da kinin küçümsenecek, ayıplanacak bir duruma düşmeden; tertemiz, şerefiyle, başarılı olmak anlamlarında kullanılan bir deyim olarak tanımlanabilir.

Bir işi hakkıyla gerçekleştirmek anlamında kullanılan deyim işin kolaylıkla halledildiğini bildirir. Bir işi bütün yönleriyle ele alıp başarmak, gerçekleştirmek anlamında da kullanılır.

ALNININ AKIYLA DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Alnının akıyla bu işten de ayrıldık çok şükür.