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Mikaela Shiffrin'den dünya rekoru

ABD'li Alp disiplini sporcusu Mikaela Shiffrin, Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan kadın kayakçı unvanını elde etti.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 20:50
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Alp disiplini sporcusu Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin'den dünya rekoru
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Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) açıklamasına göre, 27 yaşındaki sporcu, Alp Disiplini Dünya Kupası'nda 83. yarış galibiyetiyle ABD'li Lindsey Vonn'un Dünya Kupası rekorunu kırarak tarihin en başarılı Alp disiplini kadın kayakçısı oldu.

Çifte olimpiyat altın madalyalı kadın kayakçı, İtalya'daki zaferiyle 83. Dünya Kupası yarış birinciliğini kazandı ve kadınlarda tüm zamanların sıralamasında Vonn'u geride bıraktı.

Shiffrin, erkekler ve kadınlar genel Dünya Kupası sıralamasında 86 şampiyonluğu bulunan İsveçli Ingemar Stenmark'ın sadece 3 yarış zaferi gerisinde bulunuyor.

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