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Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 34 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 14:43
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Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alıyor
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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