Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a saldırdığı anları 'Gereğini yapan Aamet' de böyle savundu: Ortalığı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'a saldırdığı anları 'Gereğini yapan Aamet' de böyle savundu: Ortalığı karıştırdı

Gereğini yapan Aamet olarak bilinen Ahmet Hakan, Alpay Özalan’ın mecliste Ahmet Şık’a saldırması sonrasında Ah Parlamentomuz ah başlıklı bir yazı yazdı ve Ahmet Şık’a yönelik “Epeydir duyulmuyordu Ahmet Şık’ın. Pek olay çıkarmıyordu. Bunun eksikliğini hissetmiş olacak ki çıktı ve ortalığı karıştırıverdi.” ifadelerini kullandı

Geçtiğimiz Cuma günü Mecliste düzenlenen Can Atalay oturumu skandalları ile beraber Türkiye’nin ana gündem maddelerinden birisi haline geldi. Oturumun ana gündem maddesi olması ise mecliste çıkan kavga ve sonucunda dökülen kandan dolayı oldu.

TİP Milletvekili Ahmet Şık söz hakkı almasının ardından meclis kürsüsüne çıktı ve AKP sıralarına dönerek “Utanmanız yok!” ifadeleri ile sözlerine başladı. Şık’ın konuşması sırasında tansiyon yükseldi ve Bekir Bozdağ 15 dakika verdi.

Aranın ardından konuşmasına devam eden Şık’a AKP’li Alpay Özalan arkadan saldırdı ve meclis birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kadın milletvekilinin ise kanları meclise döküldü.

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AHMET HAKAN POLEMİĞE DAHİL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir programından sonra sosyal medyada adı ‘Gereğini yapan Aamet’e çıkan Ahmet Hakan konu hakkında bugün bir köşe yazısı yazdı. Ah Parlamentomuz ah başlıklı bir köşe yazısı yapan Ahmet Hakan Ahmet Şık’ın ortalığı karıştırdığını ve hakaretler ederek tepki toplayacağını bildiğini yazdı.

“EPEYDİR adı duyulmuyordu Ahmet Şık’ın. Pek olay çıkarmıyordu.

Bunun eksikliğini hissetmiş olacak ki çıktı ve ortalığı karıştırıverdi.

Böylece “Geleneksel Ahmet Şık odaklı ortalık karıştırmalar” silsilesine yeni bir halka daha eklenmiş oldu.” İfadelerini kullanan Hakan, Ahmet Şık’ın bilinçli olarak bu ifadeleri kullandığını ve bu sözler karşısında bir kesimden övgü toplayacağını ve bunun için bu sözleri sarf ettiğini yazdı.

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“YANLIŞTIR”

Ahmet Hakan köşe yazısının devamında ise Ahmet Şık’ın yaptığının ortalığı karıştırmak olduğunu ancak Alpay Özalan’ın da Şık’ın sözleri sonrasında saldırmasının da yanlış olduğunu ve savunulacak bir tarafının olmadığını belirtti.

Hakan’a göre Ahmet Şık’ın sözleri karşısında yapılması gereken bağırıp çağırmak ve sıra kapaklarına vurulması olarak sıralandı.

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