Alpay Özalan'ın danışmanı Alpay'a ateş püskürdü

Meclis’te karıştığı kavgalarla gündeme gelen AKP'li Alpay Özalan'ın metin yazarı Özalan’a ateş püskürdü. Murat Sarıca, “Hayatımda Alpay Özalan kadar nankör, vefasız ve saygısız bir insan görmedim” ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'ın danışmanı Alpay'a ateş püskürdü

Yaptığı açıklamalar ve çıkışlarla tepkilerin odağında olan AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın sosyal medya danışmanlığı ile metin yazarlığını yapan Murat Sarıca da isyan etti.

"ONUN KADAR NANKÖR, VEFASIZ VE SAYGISIZ BİR İNSAN GÖRMEDİM”

Sarıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Özalan'ın kendisine yönelik haksızlık yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda @alpayozalan35 kadar nankör, vefasız ve saygısız bir insan görmedim. Tam 4 senedir sosyal medya danışmanlığını ve metin yazarlığını yapıyorum. Sadece Twitter'da takipçi sayısını 28 binden 500 bin civarına taşıdım. 2 kelimeyi bir araya getiremezken, gündeme oturdu.

Sosyal medya paylaşımlarındaki her kelime bana ait, çektiği videolardaki her söz bana ait. Son 2 senedir çalışmayı bırakmayı düşündüğüm halde, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sabrettim. Depremzede olmam sebebiyle öteki tüm işlerim bozuldu ve bunu bilmesine rağmen haksızlık yaptı. Seçimden sonra da köprüyü geçmiş olmanın verdiği rahatlıkla, araya mesafe koydu.”

"DEPREMDE ARAMA ZAHMETİNDE BİLE BULUNMADI”

“Geçtiğimiz hafta arayıp onunla çalışmayacağımı söyledim. Ne emeklerim için bir teşekkür etti, ne de helallik istedi. En son da ben haksızlık etmişim gibi utanmadan telefonumu açmadı. Seçimden önce günde 40 defa beni ararken dün yaşanan depremde arama zahmetinde bile bulunmadı. Siyaset konusunda zerre bilgisi olmayan Alpay Özalan, benim hazırladığım her şeyi Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a ve diğer tüm siyasetçilere 'kendim hazırlıyorum' diye pazarladı.

Kendinden ve menfaatinden başka hiçbir şey düşünmeyen böyle bir adama ne desen boş. Zamanında bırakmadığım için pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Çünkü bu seçim şahsi çıkarlarımdan 1000 kat daha önemliydi benim için. Değil 4 yıl, 40 yıl feda ederim Recep Tayyip Erdoğan için. Fakat Alpay Özalan'a hakkım geçtiyse helal değildir."

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