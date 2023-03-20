110 kiloluk Alperen Şengün lastik gibi uzadı. Evirip çevirdiler

NBA'de Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, New Orleans ile karşılaştı.

Milli yıldızımızın takımı, mücadeleyi 117-107 kaybetti.

Oynanan mücadele öncesi Alperen Şengün'ün ısınma hareketleri gündem oldu.

2.08 metre boyunda ve 110 kilo olan Alperen Şengün, bacaklarını yana açarak esneme hareketlerini gerçekleştirdi.

Houston Rockets ve NBA sosyal medya hesapları, bu videoyu paylaşarak 'the flexibility' (esneklik) notunu düştü.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün (d. 25 Temmuz 2002, Giresun, Türkiye), Türk profesyonel basketbolcudur. Pivot ve uzun forvet pozisyonlarında görev almaktadır. NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giymektedir.

Basketbola memleketi Giresun'da başlayan Şengün, ilk profesyonel sözleşmesini Bandırma Kırmızı'da imzaladı. Beşiktaş forması ile 2020-21 Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunun En Değerli Oyuncusu seçildi ve ligde MVP seçilen en genç basketbolcu oldu.