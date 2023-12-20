Alt yanı çıkmaz sokak deyimi ne anlama geliyor?

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Alt yanı çıkmaz sokak deyimi ne anlama geliyor?
Alt yanı çıkmaz sokak deyimi ne anlama gelir? Alt yanı çıkmaz sokak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Alt yanı çıkmaz sokak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işe başlarken aşağı yukarı sonunu tahmin edebilir olmak ve işin sonunda bir sonuca ulaşılamayacağını, çabaların nafile olacağını anlatmak amacıyla kullanılır.

Genellikle boş yere çalışan, çalıştığı düşünülen kişiler için kullanılır.

ALT YANI ÇIKMAZ SOKAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Güvenlik sektöründe ne kadar çalışırsan çalış tazminat birikmiyor ki, alt yanı çıkmaz sokak...

Çobanken çok uğraştım para biriktirmek için ama alt yanı çıkmaz sokak nasıl birikecek?

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