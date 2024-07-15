Altay Bayındır devreye girdi

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Altay Bayındır devreye girdi

Ferdi Kadıoğlu'nu isteyen Manchester United'da Altay Bayındır eski takım arkadaşını ikna etmek için araya girdi.

Son olarak 2024 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği performansla herkesi büyüleyen Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig ekiplerinden Manchester United harekete geçti.

MANCESHTER UNITED 25 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yıldız sol beki kadrosuna katmakta ısrarcı olan Kırmızı Şeytanlar 25 milyon euroyu gözden çıkardı.

Buna karşılık sarı-lacivertli yönetimin beklentisi ise çok daha yüksek. İngiliz ekibinin fiyat yükseltip yükseltmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

ALTAY BAYINDIR DA DEVREDE

Manchester United forması giyen Altay Bayındır’ın da eski takım arkadaşını ikna etmek için devrede olduğu gelen haberler arasında.

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