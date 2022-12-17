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Fenerbahçe kalesinde flaş gelişme

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır'ın geleceği belirleniyor.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 14:57
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Altay Bayındır'da mutlu sona yakın. Fenerbahçe ile imzalıyor

Fenerbahçe kalesinde flaş gelişme
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Yönetim bir süredir 24 yaşındaki kaleci ve menajeriyle yeni kontrat için görüşme halindeydi. Sonunda müjdeli haber geldi. Fanatik'in haberine göre tarafların tüm konularda anlaşma sağladığı öğrenildi. Altay Bayındır, kendisini 2027'ye kadar Çubuklu formaya bağlayacak sözleşmeye 'evet' dedi. Artık son prosedürlerin halledildiği ve bu anlaşmaya resmiyete dökecek imzaların bu yıl bitmeden atılacağı öğrenildi.
AVRUPA'NIN DEVLERİ PEŞİNDE

Altay Bayındır'ın sözleşmesini uzatmak, transfer piyasasında yönetimin elini fazlasıyla güçlendirecek. Başarılı file bekçisi, bir süredir Inter ve Ajax'ın takibi altındaydı. Manuel Neuer'in sakatlığı sonrası kalecisi Kobel'i Bayern Münih'e satma ihtimali bulunan Dortmund'un da 24 yaşındaki file bekçisini listesine eklediği belirtildi. Altay'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek için 1 Ocak'tan itibaren yeni sezon için başka bir takıma imza atma hakkına sahip olacaktı. Fenerbahçe, kontratı uzatarak bu konuda rahat bir nefes almış olacak.

 

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