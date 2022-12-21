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Altay Inter'den kaleye geçme garantisi istemiş

Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır için İtalya'dan sürpriz bir iddia gündeme gelirken genç kalecinin flaş bir isteği de ortaya çıktı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 18:41
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Fenerbahçe'den tek şartla gitmek istedi! Altay'ın Inter'den talebi kale

Altay Inter'den kaleye geçme garantisi istemiş
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İtalyan basınında yer alan habere göre, 24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen Inter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu aktarıldı.

Öte yandan Inter'in kaleci adayları arasında Altay dışında Neto, Yan Sommer ve Agustin Rossi'nin de yer aldığı belirtildi.
2023 SON!

2019'dan bu yana Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır'ın, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023'te sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen milli kaleci, bu sezon Fenerbahçe'de 24 maçta kaleyi korudu.


 

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