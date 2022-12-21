Altay Inter'den kaleye geçme garantisi istemiş

İtalyan basınında yer alan habere göre, 24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen Inter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu aktarıldı.

Öte yandan Inter'in kaleci adayları arasında Altay dışında Neto, Yan Sommer ve Agustin Rossi'nin de yer aldığı belirtildi.

2023 SON!

2019'dan bu yana Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır'ın, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen milli kaleci, bu sezon Fenerbahçe'de 24 maçta kaleyi korudu.



