Fenerbahçe'ye yeni üye olan genç taraftar kulübün hediye kutusunu açtı. İçinden çıkanlar diğer takım taraftarlarını kıskandırdı

Fenerbahçe'nin yeni kongre üyesi olan genç taraftarın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-Lacivertli kulübun yeni üye olan taraftarlarına gönderdiği hediye kutusu rakip taraftarları kıskandırdı. Fenerbahçe'nin üyelerine verdiği değer dikkat çekti.

ÜYELİK PAKETİ RAKİP TARAFTARI KISKANDIRDI

Fenerbahçe Kongre Üyesi olan Ediz Furkan Gönül, kulübün şahsına gönderdiği hediye paketini açtı.

Hediye paketinin içinden sertifika, plaket, kongre kimlik kartı, dernek tüzüğü ve Kongre Üyelerine verilen özel Atatürk imzalı tişört çıktı. Paket açılımını sosyal medyadan paylaşan Ediz Furkan Gönül'ün paylaşımı gündem oldu. Paylaşımı gören rakip taraftarlarda şaşkınlık yarattı.

NASIL FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ OLUNUR?

Fenerbahçe Kongre Üyesi olmak için 18 yaşını bitirmiş, fiil ehliyete sahip bulunan kulübe üye olmak için başvurabilir ve gerekli onay süreçlerinden sonra kulüp üyesi olabilir.