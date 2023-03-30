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Siyasiler derbiye gelmesin diye Fenerbahçe'den 30 koltuk formülü

Pazar günkü Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde Sarı - Lacivertli yönetimden protokol hamlesi geldi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 10:55
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Fenerbahçe derbiye Beşiktaş'a 30 ekstra yer verdi

Siyasiler derbiye gelmesin diye Fenerbahçe'den 30 koltuk formülü
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi  imzasıyla Fenerbahçe’ye bir mektup gönderildi. Protokol tribününde 30 kişilik yer talep edildi. 

Daha önce Galatasaray'a 15 kişilik yer tahsis eden Fenerbahçe yönetimi Başkan Çebi imzalı mektubuna olumlu yanıt verdi. Siyah-beyazlı yönetime 30 kişilik yer tahsis edilmesine onay verdi. Fenerbahçe yönetimi Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin tamamı için koltukların hazır olduğunu bildirdi. 

"MAALESEF YER YOK"

Sarı-lacivertli yönetimin bu hamleyi stada gelmeyi düşünen bazı siyasilere "yer yok" demek için yaptığı iddia edildi. Beşiktaş ile Galatasaray arasında bir ayrım düşünülmediği belirtildi. Daha önceki yıllarda da Beşiktaş'a Galatasaray kadar yer verildiği hatırlatıldı.

Kaynak: Fotospor

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