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Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme

Fenerbahçe, Beşiktaş'la oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 07:08
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme
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Fenerbahçe, 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş'la oynayacağı derbinin hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
 
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. 

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
 
Sarı lacivertli takımda sakatlığı geçen Enner Valencia da antrenmana çıktı ve takımla birlikte çalıştı. Valencia'nın derbide oynayabileceği belirtildi.

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