Altay Bayındır'ın gideceği takım belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılığı sık sık konuşulan Altay Bayındır da sıcak bir gelişme yaşandı.

Altay Bayındır'ın gideceği takım belli oldu

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Altay Bayındır ve temsilcisi Sefa Seyrek bugün 12.30'da transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'dan ayrıldı.
Mart ayında 4 yıllık sözleşme yenileyen Altay, yabancı kaleci arayışları ve taraftar tepkisine rağmen kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istiyordu. Fakat Maribor'la geçen hafta İstanbul'da oynanan karşılaşmada, yediği hatalı gol nedeniyle Altay ile kulüp arasında ciddi bir kırılmaya yol açtı.
Altay Bayındır, Andre Onana'nın arkasına yedek bekleyecek kaliteli bir kaleci arayışlarında rotasını Altay Bayındır'a çevirdi.
Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre de Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro ve bonuslar teklif etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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