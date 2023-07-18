Altay'da yabancı krizi ortaya çıktı

Yeni sezon öncesi transfer yasağı süren 1. Lig ekibi Altay'da yönetim yerli oyuncularla el sıkışıp kadroyu büyük ölçüde korurken, siyah-beyazlılar aynı başarıyı 3 yabancı futbolcu konusunda gösteremedi.

KAYNAK: DHA
Altay'da yabancı krizi ortaya çıktı

Son 2 sezonda Süper Lig ve 1'inci Lig'de görev yapan İsveçli stoper Eric Björkander kontratı sürmesine rağmen maddi konularda anlaşamayınca kulübe veda etti. Hırvatistan temsilcisi NK Istra 1961'e transfer olan Björkander, "Teşekkürler Büyük Altay. Gelecek için her şey gönlünce olsun. Tüm anılar için teşekkür ederim" mesajı paylaştı.
Altay'ın kadroda tutmak istediği İranlı sol bek Mohammed Naderi'nin de imzaya yanaşmadığı ifade edildi. Takıma katılmayan ve bireysel antrenmanlarını sürdüren tecrübeli savunmacıya ülkesinden bazı kulüplerin talip olduğu belirtildi.
İzmir ekibinin en önemli futbolcusu olan Portekizli Marco Paixao konusunda da henüz taraftarlara müjde verilmedi. Siyah-beyazlı takımın Afyon kampına katılan usta santrforla ilgili kulübün sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapılmadı. Bireysel antrenmanlarını sürdüren Paixao'nun kampta oluşu gizli tutulurken, deneyimli golcüyle pürüzlerin giderilmediği iddia edildi. (DHA)

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