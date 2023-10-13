Altay’ın takım arkadaşı Onana'dan Milli takım kararı

Manchester United'da performansıyla eleştirilen Andre Onana, Kamerun Milli Takımı ile mücadele edeceği Afrika Kupası'na gitmek istemiyor.

Altay’ın takım arkadaşı Onana'dan Milli takım kararı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Altay Bayındır’ın takım arkadaşı Andre Onana sürpriz bir karar aldı.

Sezon başında transfer olduğu Manchester United'da beklentileri veremeyen yıldız kaleci ESPN'de yer alan habere göre ülkesi Kamerun ile oynayacağı Afrika Kupası'na gitmekten kaçınıyor.

Haberde, Manchester'da çalkantılı günler geçiren Onana'nın, teknik direktör Ten Hag'ın da desteğiyle performasını artırmak amacıyla çalışmalarına kulübüyle devam edeceği ve kalesindeki yerini kaybetmek istemediği için bu kararı aldığı ifade edildi.
NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Onana'nın Kamerun milli takımı hocası Rigobert Song'la da sorun yaşadığı ve milli takıma gitmek istememesinin bir diğer nedeninin de bu olduğu haberde ifade edildi.
Onana, Song ile 2022 Dünya Kupası'nda sorun yaşamış ve ardından milli takım kadrosundan gönderilmişti.

Ancak devreye giren Kamerun Futbol Federasyonu daha sonra yeniden Onana'nın milli takıma davet edilmesini sağlamıştı.

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